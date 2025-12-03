¡Desde tu celular! Sigue el paso a paso para pagar la TUUA de Transferencia

Desde el próximo 7 de diciembre los pasajeros que realicen viajes internacionales y tengan escala en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez deberán realizar el pago adicional de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuertos (TUUA) de Transferencia el cual asciende a US$11.86 por pasajero (incluye IGV).

Lima Airport Partners (LAP) ha habilitado una plataforma de pago virtual, ya que por ahora esta tarifa no está incluida en los boletos, además, anunció que próximamente se instalarán módulos físicos en el terminal.

ASÍ PUEDES REALIZAR EL PAGO DESDE TU CELULAR

Para realizar el pago puedes seguir paso a paso las siguientes instrucciones:

1. Accede a la plataforma de pago en el siguiente enlace.

2. Selecciona PAGAR TUUA.

3. Puedes escanear tu tarjeta de embarque o ingresar tus datos de manera manual.

4. Realiza el pago con una tarjeta de crédito o débito.

¿QUIÉNES DEBEN HACER ESTE PAGO?

Los pasajeros que deben pagar la TUUA de Transferencia son los que proceden de vuelos internacionales que hacen conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que deben bajar del avión para embarcar en un nuevo vuelo internacional.