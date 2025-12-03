Encuentran cerca de 50 cartuchos explosivos en el frontis de colegio especial en Comas

¡Preocupante hallazgo! Una mochila negra que contenía cerca de 50 cartuchos explosivos de uso minero, fue abandonada en el frontis del colegio especial Manuel González Prada, en el distrito de Comas.

Según informó América Noticias, el hecho generó alarma entre vecinos y trabajadores del plantel, ya que ocurrió en un punto de acopio de basura en la esquina de la calle 8 de Noviembre con la avenida Túpac Amaru.

Fueron residentes de la zona quienes detectaron primero la mochila y notificaron a los serenos del distrito. Martín Araujo, subgerente de Seguridad Ciudadana de Comas, precisó que los cartuchos no estaban activados al carecer de mechas y fulminantes, pero enfatizó que seguían siendo materiales peligrosos que requerían manejo especializado.

Retiran cartuchos

Tras la alerta, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar y procedió a retirar uno por uno los cartuchos, asegurando la zona para eliminar cualquier riesgo para los estudiantes y la comunidad. La encargada del colegio indicó que una trabajadora divisó la mochila en la mañana pero evitó manipularla; horas después, otros vecinos revisaron su contenido y dieron aviso.

Refuerzan vigilancia

La representante del centro educativo manifestó su sorpresa por el hecho y sugirió que alguien pudo intentar deshacerse del material en la zona. Las autoridades reforzaron la vigilancia y recomendaron a la comunidad reportar cualquier objeto sospechoso.