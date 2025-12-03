Rutas de Lima invoca a la Municipalidad de Lima que hoy reciba concesión de las vías

La concesionaria Rutas de Lima invocó formalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima a recibir la concesión de las vías este miércoles 3 de diciembre, señalando que carece de las condiciones financieras para operar más allá de esa fecha y ante la "falta de ingresos", se hace materialmente imposible continuar con la gestión de las vías concesionadas.

Rutas de Lima detalló que, durante las últimas tres semanas, solicitó reiteradamente reuniones técnicas de coordinación para un "traspaso pacífico y ordenado", pero la municipalidad se habría negado a participar.

La primera reunión, según la concesionaria, recién pudo realizarse el 1 de diciembre. Para evitar afectar a los usuarios, RDL extendió temporalmente sus operaciones, lo que permitió una segunda reunión el martes 2 y la programación de una tercera para el miércoles 3.

Situación crítica financiera

No obstante, la empresa advirtió que atraviesa una crítica situación financiera. Conforme al artículo 1432 del Código Civil, el Contrato de Concesión "quedaría resuelto de pleno derecho el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m.".

La concesionaria sostuvo que su situación fue generada "como consecuencia de las acciones de distintas entidades del propio Estado peruano, incluida la MML", las cuales habrían actuado para privarla de sus fuentes de ingreso. Finalmente, RDL precisó que este comunicado no implica una renuncia de derechos y que tanto la empresa como sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado.