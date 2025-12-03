Miraflores: detienen a fiscal acusado de recibir coima de 3 mil dólares

El fiscal Henry Amenábar Almonte fue intervenido en flagrancia por la DIRCOCOR. Según la Policía, había solicitado 20 mil dólares para favorecer a un investigado por tenencia de drogas.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) detuvo este martes en Miraflores al fiscal Henry Amenábar Almonte, de 53 años, cuando recibía una coima de 3 mil dólares dentro de un baño del centro comercial Saga Falabella. El operativo fue coordinado con la propia víctima, quien denunció que el representante del Ministerio Público le exigía un total de 20 mil dólares para favorecerlo en una investigación por tenencia de drogas.

Según la información policial, Amenábar había acordado recibir una parte del dinero esa noche, por lo que un equipo encubierto de la DIRCOCOR siguió de cerca el encuentro para intervenir en el momento exacto de la entrega. La detención quedó registrada en video y muestra al fiscal siendo reducido por los agentes mientras tenía en su poder los billetes previamente fotocopiados como parte del operativo.

El general Luis Lira, director de la DIRCOCOR, indicó que el denunciante, identificado como Edgar Antonio Zaconetti Loja, venía siendo amedrentado por Amenábar, quien lo amenazaba con continuar o agravar la investigación en su contra si no accedía al pago. “Él acepta su responsabilidad y es por eso que ha sido detenido”, afirmó Lira, confirmando que el dinero encontrado coincidía con los billetes fotocopiados antes de la intervención.

CONTINÚA DETENIDO

Tras su captura, Amenábar fue trasladado a la sede de la DIRCOCOR en Barranco, donde continuará la investigación. La Policía recordó que el fiscal trabajó anteriormente en la Fiscalía Anticorrupción y participó en el allanamiento a la casa del expresidente Alan García en 2019. Además, reveló que en lo que va del año ya son siete los fiscales detenidos en el país por presuntos actos de corrupción.