Sigue en VIVO la preventa 2026 de Panamericana Televisión

Panamericana Televisión iniciará este 2026 una nueva etapa con una amplia parrilla de programas que serán presentados esta noche a partir de las 7:30 p.m. durante la preventa, transmitida en vivo a través del canal oficial del canal en YouTube. La señal promete reforzar sus espacios ya consolidados de noticias y entretenimiento, a la vez que expande su presencia al ámbito digital.

La llamada “Esquina de la Televisión” contará con nuevos talentos y programas el próximo año, mientras se mantiene el enfoque en fortalecer los contenidos que han posicionado a Panamericana como referente en la televisión peruana.

Con 66 años de trayectoria, el canal presentará muchas sorpresas para el próximo año. La propuesta apunta a consolidar su presencia tanto en la pantalla chica como en plataformas digitales, ofreciendo diversidad y frescura en su propuesta para todo público.

RENOVACIÓN Y LIDERAZGO

De la mano del gerente general Leonardo Bigott, Panamericana Televisión asegura que la programación 2026 combinará tradición y modernidad, con contenidos que respetan la decencia y la calidad que han caracterizado al canal durante más de seis décadas.

La presentación de la nueva parrilla esta noche marcará el inicio de lo que la empresa define como una etapa de innovación, manteniendo la fidelidad de su audiencia histórica mientras atrae nuevos televidentes interesados en entretenimiento y noticias de calidad.