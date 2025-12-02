Sismo de magnitud 4.9 se registró esta tarde en Huaral

Un nuevo sismo se registró en la tarde de este martes 2 de diciembre en la región Lima, generando alarma entre la ciudadanía, luego de que en la mañana se reportara un movimiento similar en Bellavista, Callao.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó en Huaral, con una magnitud de 4.9 y a 22 km al oeste de la ciudad, a una profundidad de 89 km.

El sismo ocurrió a las 5:06 p. m., y hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

USUARIOS REPORTARON TEMBLOR EN REDES SOCIALES

En redes sociales, especialmente en X, diversos ciudadanos alertaron sobre la intensidad del movimiento telúrico, destacando que se sintió con fuerza en edificios de varios pisos, particularmente en sus centros de trabajo.

SISMO EN EL CALLAO

La mañana de este martes, un sismo de magnitud 4,6 se registró al suroeste de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao, a una profundidad de 44 kilómetros. Según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se localizó a 56 kilómetros del primer puerto.