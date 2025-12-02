Ositrán informa sobre la aplicación de la TUUA de transferencia de conexión internacional

A partir del 7 de diciembre, los pasajeros internacionales que realicen una conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), cuyo destino final es fuera del país deberán considerar el pago de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, cuyo costo es de USD 11,86 (incluido IGV).

Esta tarifa está establecida en el contrato de concesión y regulada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La TUUA de Transferencia Internacional financia los servicios e infraestructura que utilizan los pasajeros durante su tránsito por el aeropuerto, asegurando condiciones adecuadas de seguridad, limpieza, control, información y comodidad. Su aplicación corresponde exclusivamente a los usuarios que arriban al país desde un destino internacional y continúan su viaje hacia otro destino fuera del Perú, haciendo uso de las instalaciones del AIJC como conexión internacional.

Cómo y dónde pagar

Con el fin de brindar una atención eficiente y facilitar el proceso para los pasajeros, Lima Airport (LAP), empresa concesionaria del AIJC ha implementado diversos mecanismos de pago.

Los usuarios podrán cancelar la tarifa de manera anticipada a través de una plataforma en línea, lo que permite agilizar el tránsito al momento de su conexión. Asimismo, dentro del aeropuerto se contará con agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles ubicados estratégicamente, así como módulos presenciales exclusivos destinados al cobro de la tarifa, ofreciendo una alternativa accesible para los viajeros que necesiten apoyo durante su recorrido.

Ositrán recuerda que esta tarifa no constituye un cobro adicional, sino un componente regulado previsto en el contrato de concesión y en la normativa vigente y orientado a cubrir los servicios utilizados específicamente durante la conexión internacional.

Mas información para los usuarios

Para absolver las consultas de los usuarios sobre la TUUA de transferencia u otros servicios supervisados en el AIJC, los pasajeros pueden acceder a los canales oficiales del Ositrán o acudir al Centro de Orientación al Usuario del Ositrán, ubicado en el tercer nivel del AIJC, frente a la zona de check in (isla A).

El organismo reafirma su compromiso de velar por los derechos de los usuarios, supervisar la correcta aplicación de las tarifas y garantizar que las infraestructuras de transporte de uso público operen con altos estándares de calidad, seguridad y atención al pasajero.