Por Navidad y Año Nuevo: aumentan frecuencia de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incrementó desde hoy, la frecuencia y número de viajes en la Línea 1 del Metro de Lima ante el aumento de demanda por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida estará vigente durante todo diciembre y se programará 1 394 viajes adicionales respecto a noviembre para reducir intervalos de paso y tiempos de espera en estaciones, especialmente durante horarios valle de días laborables y fines de semana.

Distribución horaria

De lunes a viernes se reforzarán los tramos de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., con incrementos progresivos desde 82 viajes en la primera semana hasta 136 en la cuarta semana. Los sábados entre 5:00 a.m. y 10:00 p.m. se ejecutarán entre 154 y 172 viajes semanales, mientras los domingos en el mismo horario variarán entre 106 y 200 viajes según la semana del mes.

Refuerzo en feriados

Los días feriados del 8 y 9 de diciembre contarán con 180 y 200 viajes adicionales respectivamente, operando entre las 5:30 a.m. y 10:00 p.m. Estas ampliaciones buscan evitar aglomeraciones en estaciones durante períodos de mayor afluencia por compras navideñas y actividades recreativas familiares típicas de la temporada.

Objetivos de la medida

La ATU enfatizó que el incremento de capacidad responde directamente al crecimiento histórico de usuarios durante diciembre, optimizando la oferta de viajes para mejorar la experiencia de los pasajeros.