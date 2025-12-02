Prevención de sismos: ¿qué hacer si estás en una oficina en pisos altos durante un sismo?

Casi la mitad de los sismos en Perú en 2025 ocurrieron durante el horario laboral, según datos del Instituto Geofísico del Perú.

El 2 de diciembre a las 11:41 de la mañana, un sismo de 4.6 grados con epicentro en Bellavista- Callao, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó la importancia de la prevención y cómo deben actuar las personas dependiendo de dónde se encuentren. “En oficinas y especialmente en pisos altos, seguir los protocolos de seguridad puede marcar la diferencia para resguardar vidas’’, recomienda Frank Chavez, Gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Seguros.

Por ejemplo, de los más de 600 sismos registrados en el país entre enero y setiembre de 2025, el 46.7% se produjeron entre las 06:00 y las 18:00 horas, es decir, durante la jornada laboral, de acuerdo con el IGP.

Recomendaciones para quienes trabajan en pisos altos

En este contexto, la prevención y la preparación en los centros de trabajo resultan fundamentales, especialmente para quienes laboran en pisos altos de oficinas, como del 15, 17, 20 o más, donde la intensidad de los movimientos puede sentirse con mayor fuerza.

Las empresas e instituciones deben reforzar sus protocolos de prevención sísmica en centros de trabajo, como:

La señalización clara de rutas de evacuación y puntos de encuentro.

El aseguramiento de estanterías, equipos y mobiliario.

La capacitación del personal en comunicación de emergencias y primeros auxilios.

Además, tras un sismo, con intensidad que resulte en daños materiales, contar con un seguro adecuado ayudará a las empresas a recuperarse más rápido y a cuidar la continuidad de sus operaciones.

Antes de un sismo

Identificar rutas de evacuación y puntos de seguridad dentro de la oficina.

Designar líderes de evacuación en cada piso o área, que coordinen el orden de salida y apoyen a quienes necesiten ayuda.

Asegurar estantes, archivadores y equipos pesados, pero también evitar la sobrecarga de cajas o materiales en la parte superior, que suelen ser los primeros en caer.

Participar en simulacros internos y reconocer los procedimientos de la brigada de seguridad. ‘’Los líderes deben motivar a su equipo a participar con seriedad de los simulacros y conocer a detalle el protocolo de evacuación’’, apunta Chavez.

Tener lista una mochila de emergencia con mascarillas, linternas, silbato, botiquín.

Durante el sismo

Mantener la calma y esperar que cese el movimiento antes de iniciar la evacuación; la mayoría de accidentes ocurre al intentar salir durante el temblor.

Protegerse bajo mesas resistentes o junto a columnas estructurales.

Alejarse de ventanas, vidrios o estantes que puedan caer.

Cubrir la cabeza y el cuello para reducir riesgos de lesiones.

Evitar correr con objetos en las manos (bolsos, mochilas), ya que pueden golpear a otros en la evacuación.

‘’Muchos lesionados no ocurren por colapso de estructuras, sino por vidrios rotos o caídas de objetos. La recomendación es cubrir la cabeza y cuello hasta que termine el movimiento’’, enfatiza el especialista de Gallagher Seguros.

Al evacuar

Nunca usar ascensores; en escaleras, hacerlo en orden y con calma. Si alguien lleva tacones o calzado inestable, lo más seguro es retirárselos antes de bajar.

No regresar por pertenencias personales, lo importante es salir con vida.

Dirigirse al punto de reunión externo previamente designado.

No reingresar al edificio hasta recibir autorización de las autoridades o brigadas.

‘’El Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Los sismos son inevitables, pero estar preparados sí depende de nosotros’’, concluye Frank Chavez, Gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Seguros.