Prevención de sismos: ¿qué hacer si estás en una oficina en pisos altos durante un sismo?

El 2 de diciembre a las 11:41 de la mañana, un sismo de 4.6 grados con epicentro en Bellavista- Callao, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó la importancia de la prevención y cómo deben actuar las personas dependiendo de dónde se encuentren. “En oficinas y especialmente en pisos altos, seguir los protocolos de seguridad puede marcar la diferencia para resguardar vidas’’, recomienda Frank Chavez, Gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Seguros.
Por ejemplo, de los más de 600 sismos registrados en el país entre enero y setiembre de 2025, el 46.7% se produjeron entre las 06:00 y las 18:00 horas, es decir, durante la jornada laboral, de acuerdo con el IGP.
Recomendaciones para quienes trabajan en pisos altos
En este contexto, la prevención y la preparación en los centros de trabajo resultan fundamentales, especialmente para quienes laboran en pisos altos de oficinas, como del 15, 17, 20 o más, donde la intensidad de los movimientos puede sentirse con mayor fuerza.
Las empresas e instituciones deben reforzar sus protocolos de prevención sísmica en centros de trabajo, como:
- La señalización clara de rutas de evacuación y puntos de encuentro.
- El aseguramiento de estanterías, equipos y mobiliario.
- La capacitación del personal en comunicación de emergencias y primeros auxilios.
Además, tras un sismo, con intensidad que resulte en daños materiales, contar con un seguro adecuado ayudará a las empresas a recuperarse más rápido y a cuidar la continuidad de sus operaciones.
Antes de un sismo
- Identificar rutas de evacuación y puntos de seguridad dentro de la oficina.
- Designar líderes de evacuación en cada piso o área, que coordinen el orden de salida y apoyen a quienes necesiten ayuda.
- Asegurar estantes, archivadores y equipos pesados, pero también evitar la sobrecarga de cajas o materiales en la parte superior, que suelen ser los primeros en caer.
- Participar en simulacros internos y reconocer los procedimientos de la brigada de seguridad. ‘’Los líderes deben motivar a su equipo a participar con seriedad de los simulacros y conocer a detalle el protocolo de evacuación’’, apunta Chavez.
- Tener lista una mochila de emergencia con mascarillas, linternas, silbato, botiquín.
Durante el sismo
- Mantener la calma y esperar que cese el movimiento antes de iniciar la evacuación; la mayoría de accidentes ocurre al intentar salir durante el temblor.
- Protegerse bajo mesas resistentes o junto a columnas estructurales.
- Alejarse de ventanas, vidrios o estantes que puedan caer.
- Cubrir la cabeza y el cuello para reducir riesgos de lesiones.
- Evitar correr con objetos en las manos (bolsos, mochilas), ya que pueden golpear a otros en la evacuación.
‘’Muchos lesionados no ocurren por colapso de estructuras, sino por vidrios rotos o caídas de objetos. La recomendación es cubrir la cabeza y cuello hasta que termine el movimiento’’, enfatiza el especialista de Gallagher Seguros.
Al evacuar
- Nunca usar ascensores; en escaleras, hacerlo en orden y con calma. Si alguien lleva tacones o calzado inestable, lo más seguro es retirárselos antes de bajar.
- No regresar por pertenencias personales, lo importante es salir con vida.
- Dirigirse al punto de reunión externo previamente designado.
- No reingresar al edificio hasta recibir autorización de las autoridades o brigadas.
‘’El Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Los sismos son inevitables, pero estar preparados sí depende de nosotros’’, concluye Frank Chavez, Gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Seguros.