Habilitan casi 100 mil citas de pasaporte para diciembre: trámites pueden reservarse incluso para el mismo día

Migraciones recordó que no es necesario contratar intermediarios. Los usuarios solo deben pagar la tasa, registrar su cita en línea y acudir con su DNI vigente.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que casi 100 000 citas para obtener el pasaporte electrónico están disponibles para diciembre, permitiendo que los ciudadanos reserven una atención incluso para el mismo día sin complicaciones ni intermediarios.

Para iniciar el trámite, el usuario debe pagar S/ 120.90 en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del solicitante. Tras ello, la cita debe agendarse exclusivamente en la página oficial:

👉 https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe

Migraciones dispone de 31 puntos de atención distribuidos en 20 regiones y el Callao. Los horarios pueden variar según la sede y pueden consultarse en:

👉 https://www.gob.pe/institucion/migraciones/sedes

Surco es la sede con mayor demanda

La Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) Surco, ubicada en el C.C. Jockey Plaza, continúa siendo el punto con mayor flujo de trámites a nivel nacional. Por ello, Migraciones habilitó más de 20 000 citas adicionales para lo que resta del año en esta sede.

Más de 710 mil pasaportes electrónicos emitidos en 2025

En lo que va del año, la entidad ya emitió más de 710 000 pasaportes electrónicos. Solo en Lima, 100 mil se tramitaron en la AAC Surco, 70 mil en el MAC Comas y 50 mil en el MAC Lima Sur.

En el interior del país, destacan las regiones de Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín y Cusco, entre otras, por la mayor cantidad de documentos emitidos.

Recomendaciones importantes

1. Presentar el último DNI emitido y en buen estado.

2. Realizar pagos únicamente en canales oficiales.

3. No contratar tramitadores, ya que podrían exponer datos personales o estafar al usuario.