ATENCIÓN: aprueban nueva escala salarial y gratificaciones para estos trabajadores del sector público

Mediante Decreto Supremo N.º 279-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la nueva escala salarial para los trabajadores del Ministerio de Educación que laboran bajo el régimen Decreto Legislativo N.º 728, unificando los sueldos de estos empleados.

Además, consolida todos los ingresos que ya reciben actualmente, incluidos los aumentos obtenidos vía negociación colectiva. Los montos representan el límite máximo que cada grupo podrá recibir. La nueva escala establece montos fijos según categoría y cargo:

Foto América TV

Profesionales

Profesional IV (P4): S/8.306

Profesional III (P3): S/7.737

Profesional I (P1): S/5.461

Técnicos

Técnico III (T3): S/4.278

Técnico II (T2): S/3.096

Técnico I (T1): S/ 2 048

Foto La República

Según el nuevo reglamento, los trabajadores del Ministerio de Educación no podrán recibir ningún pago adicional que no forme parte de la nueva escala salarial. Quedan prohibidos bonos, incentivos o asignaciones que no autorice el decreto.

Los servidores sí podrán recibir la gratificación por Fiestas Patrias, por Navidad y la bonificación por escolaridad, además de beneficios reconocidos como la Asignación Familiar y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Con información de La República.