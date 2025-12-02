Locales

ATENCIÓN: aprueban nueva escala salarial y gratificaciones para estos trabajadores del sector público

El Ministerio de Economía aprobó un aumento de sueldo para estos empleados, que será de S/2.048 a S/8.306, con el objetivo de ordenar y unificar la política salarial del Estado.




Mediante Decreto Supremo N.º 279-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la nueva escala salarial para los trabajadores del Ministerio de Educación que laboran bajo el régimen Decreto Legislativo N.º 728, unificando los sueldos de estos empleados.

Además, consolida todos los ingresos que ya reciben actualmente, incluidos los aumentos obtenidos vía negociación colectiva. Los montos representan el límite máximo que cada grupo podrá recibir. La nueva escala establece montos fijos según categoría y cargo:

Profesionales

Profesional IV (P4): S/8.306
Profesional III (P3): S/7.737
Profesional I (P1): S/5.461

Técnicos

Técnico III (T3): S/4.278
Técnico II (T2): S/3.096
Técnico I (T1): S/ 2 048

Según el nuevo reglamento, los trabajadores del Ministerio de Educación no podrán recibir ningún pago adicional que no forme parte de la nueva escala salarial. Quedan prohibidos bonos, incentivos o asignaciones que no autorice el decreto.

Los servidores sí podrán recibir la gratificación por Fiestas Patrias, por Navidad y la bonificación por escolaridad, además de beneficios reconocidos como la Asignación Familiar y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Con información de La República.


