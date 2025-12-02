Rafael Belaunde Llosa: atacan a balazos a precandidato presidencial en Cerro Azul

Precandidato del partido Libertad Popular fue atacado mientras se desplazaba en una camioneta. Pedro Cateriano confirmó que Belaunde se encuentra a salvo.

Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, sufrió un ataque a balazos este martes por la mañana mientras se trasladaba en una camioneta en la zona de Cerro Azul. La información fue confirmada por Pedro Cateriano, dirigente de la agrupación y expresidente del Consejo de Ministros.

Cateriano calificó el hecho como un grave antecedente en el inicio del proceso electoral. “Es un mal inicio de campaña. Los peruanos sabemos lo que significa la violencia y lamentablemente estamos atravesando un contexto delincuencial que no podemos normalizar. Hay que rechazar con firmeza este ataque”, señaló a RPP Noticias.

SALIÓ ILESO

El dirigente detalló que, pese a la agresión, Belaunde Llosa no resultó herido. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes. Rafael está bien. En este momento se encuentra en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, indicó.

Según Cateriano, el precandidato tiene un emprendimiento cerca de la zona donde ocurrió el atentado. “Como cualquier actividad que él realiza, hace trabajos de supervisión y control, y este condenable incidente ocurrió durante una de esas visitas”, explicó.

La agrupación política expresó su rechazo absoluto al atentado y pidió a las autoridades una investigación inmediata para identificar a los responsables.