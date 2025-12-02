Rutas de Lima retrocede y confirma que continuará operando en los tramos concesionados

Foto Canal N

La empresa Rutas de Lima (RDL), que inicialmente señaló que este 2 de diciembre sería su último día de operaciones, por la imposibilidad de cobrar peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, al final retrocedió e informó que seguirá operando los tramos concesionados.

“Hoy podemos confirmar que no tendremos que dejar de operar el día 2 de diciembre y estamos evaluando cuánto tiempo más puede postergarse el agotamiento de los recursos de la compañía y, consecuentemente, la situación de imposibilidad”, se lee en el documento publicado la tarde de ayer.

TRANSFERENCIA ORDENADA

RDL detalló también que en la víspera se realizó una primera reunión con representantes de la Municipalidad de Lima, que resultó muy productiva, para garantizar la transferencia ordenada de la infraestructura y servicios de la concesionaria a la comuna metropolitana.

“Consideramos que más allá de las posiciones discrepantes que podamos tener y que debatiremos en los fueros que correspondan, debemos actuar en forma responsable frente a los usuarios y en consecuencia”, indicaron en carta dirigida a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada del municipio limeño.

OPERANDO CON RESERVAS

Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre, RDL informó a la comuna de Lima que, al haber perdido casi la totalidad de sus ingresos, estaba operando únicamente con reservas. Asimismo, manifestó que de no revertirse la situación, sería imposible continuar prestando el servicio más allá de tres semanas a partir de esa fecha.