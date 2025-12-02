Clausuran Mall del Sur: detectan óxido, cables expuestos y señalización deficiente durante inspección

El movimiento habitual del Mall del Sur, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Lima, se detuvo abruptamente tras una inspección conjunta entre la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Las autoridades dispusieron su clausura temporal al identificar fallas de mantenimiento y riesgos eléctricos que ponían en peligro la seguridad de los asistentes.

RIESGOS ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURALES

La diligencia fue liderada por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, acompañado por equipos de Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres del municipio. Durante el recorrido se hallaron cables eléctricos expuestos, óxido en estructuras metálicas, equipos de refrigeración sin mantenimiento y deficiencias en la señalización de emergencia.

Cerca de diez inspectores revisaron minuciosamente las áreas técnicas, el patio de comidas y los ascensores del recinto. Los hallazgos motivaron la orden inmediata de clausura temporal, mientras la Fiscalía recomendó subsanar las observaciones en los plazos establecidos.

ANTECEDENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

La intervención ocurre meses después de un incidente registrado en febrero, cuando un fuerte ruido y el levantamiento de porcelanato en el área de comidas causaron alarma entre los visitantes. En aquella ocasión, personal municipal determinó que el hecho se debió a la dilatación del material por altas temperaturas y pequeños movimientos sísmicos no perceptibles.

Aunque el evento no comprometió la estructura del edificio, las recientes observaciones evidencian la necesidad de reforzar los protocolos de mantenimiento y seguridad. Las autoridades locales advirtieron que el mall deberá corregir las fallas detectadas antes de reabrir sus puertas al público.