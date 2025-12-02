Asesinan a mototaxista en SJM: casquillos con siglas de la PNP fueron hallados en escena del crimen

Una nueva evidencia en video ha avivado la indignación y el dolor de la familia de Jean Pool Montes Jiménez, un joven de 25 años que murió tras recibir disparos presuntamente efectuados por personas que, según testigos, portaban chalecos policiales.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran la llegada de una camioneta negra de donde descienden tres sujetos; el conductor saca un arma y dispara directamente contra el mototaxista, quien se encontraba dentro de su vehículo.

Los padres de Jean Pool denunciaron que su hijo fue víctima de una mala intervención policial. Un testigo clave aseguró haber visto todo lo ocurrido y afirmó que los ocupantes de la camioneta vestían chalecos que llevaban la inscripción "Policía". Según su testimonio, los atacantes primero intercambiaron palabras y luego efectuaron los disparos; incluso, dijo haber escuchado entre dos y tres detonaciones.

POLICÍA NO RESPONDE

Ante la gravedad del hecho, los padres de Jean Pool Montes han iniciado la búsqueda de un abogado para presentar una denuncia formal y entregar los videos y demás evidencias que poseen. Señalan que su objetivo es revelar la identidad de quienes protagonizaron este violento episodio. La institución policial fue consultada para brindar su versión sobre el caso; sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.