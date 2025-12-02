Al menos 570 policías han sido implicados en actos de corrupción durante en lo que va del 2025

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que la Inspectoría General ha impuesto un total de 4,188 sanciones en todos los grados, de las cuales 1,456 derivaron en pases a retiro.

Al menos 570 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) han sido implicados en actos de corrupción durante el año 2025, según informó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. El funcionario detalló que, en lo que va del año, la Inspectoría General ha impuesto un total de 4,188 sanciones en todos los grados, de las cuales 1,456 derivaron en pases a retiro y 570 corresponden específicamente a infracciones vinculadas a corrupción.

CASOS

Entre los casos recientes que resaltan por su gravedad, se encuentra el del suboficial Abrham de la Cruz, intervenido junto a su padre y presuntamente vinculado a actos de extorsión. Además de los pases a retiro, la Inspectoría aplicó 2,176 sanciones de rigor y otras medidas preventivas, como 63 separaciones temporales del cargo y 481 separaciones temporales del servicio policial.

Tiburcio subrayó que la meta de la acción institucional denominada "Tolerancia Cero a la Corrupción" es consolidar una fuerza policial más confiable, efectiva y comprometida. Para ello, la institución ha implementado pruebas de control y confiabilidad, como el polígrafo, dirigidas tanto a personal en actividad como a postulantes de las escuelas de formación policial.

El ministro recordó además casos emblemáticos que han dejado una huella negativa en la institución, como los de Alias Puita y Giorgi Araujo, vinculados a bandas criminales del Cono Norte, así como el suboficial Yojairo Arancibia, quien fuera brazo derecho de Erick Moreno Hernández. Estos episodios reflejan los desafíos que enfrenta la PNP para limpiar su imagen y fortalecer la confianza ciudadana en sus operaciones.