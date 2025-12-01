Midis: ministra Lesly Shica supervisa el inicio del pago de la subvención de Pensión 65

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, informó que desde este lunes 1 de diciembre se inició, en todo el país, el pago de la subvención bimestral de Pensión 65 para más de 824 mil usuarias y usuarios del programa.

Como parte de sus acciones de supervisión, la ministra visitó la agencia del Banco de la Nación en San Vicente de Cañete, donde verificó la atención brindada a los adultos mayores que reciben la cobertura integral impulsada por el Midis para mejorar su calidad de vida.

En esta provincia limeña, cientos de usuarios acudieron para retirar su apoyo económico tanto por ventanilla como en los cajeros Multired mediante el uso de su tarjeta de débito. Pensión 65 precisó que en Cañete hay 3589 usuarios, de los cuales 3287 ya cuentan con tarjeta bancaria, lo que facilita un cobro más rápido, seguro y sin aglomeraciones.

Durante la supervisión, la ministra Shica destacó el compromiso del Midis por ofrecer una atención cada vez más completa a las personas adultas mayores. “Hoy iniciamos el pago de la pensión a más de 800 mil usuarios y usuarias, con la buena noticia de que más de 7 mil adultos mayores cobrarán por primera vez el subsidio de S/ 350. Este apoyo les permitirá adquirir sus medicinas, tener mayor estabilidad y fortalecer su independencia. Nuestro objetivo es ir más allá de las transferencias monetarias: buscamos promover su progreso a través del proyecto Saberes Productivos y el impulso de sus emprendimientos”, señaló.

Informó también que el Midis continúa con el sinceramiento de la información del programa para que más personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a Pensión 65. “Realizamos una gestión con total transparencia para garantizar que la subvención llegue a quienes realmente la necesitan y seguir fortaleciendo la protección social”, afirmó.

En Lima Provincias —que comprende Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos— más de 22 621 adultos mayores forman parte de Pensión 65, en tanto que los departamentos con mayor número de usuarios son Cajamarca (90 235) y Lima (73 298), seguidos de Puno (72 828), Piura (64 299), Cusco (58 470), Áncash (48 075), La Libertad (41 953), Junín (39 628) y Loreto (39 502).

Canales de atención

Pensión 65 tiene diversos canales de atención para recibir consultas ante cualquier duda, como el WhatsApp o vía telefónica al 942 962 116, o los correos electrónicos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe. También mediante la información que publica en su plataforma digital: www.gob.pe/pension65.