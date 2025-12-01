Serpar subastará 71 lotes urbanos en Lima con precios accesibles

La entidad municipal pondrá en oferta terrenos en Carabayllo, Pachacámac y Santa Anita con el fin de financiar mejoras en parques y clubes metropolitanos.

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) lanzó su última convocatoria del año para subastar 71 lotes urbanos ubicados en puntos estratégicos de la capital. Estas propiedades, que cuentan con documentación en regla y acceso a servicios básicos, estarán disponibles desde un precio base de S/ 64 940 y abarcan áreas que van de 111 m² a 1756 m². La actividad se desarrollará el viernes 19 de diciembre a las 9 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, bajo la modalidad de martillero público y con supervisión notarial.

¿Dónde están los terrenos y cómo se financiarán los parques?

La oferta incluye 61 lotes en Carabayllo, 5 en Pachacámac y 5 en Santa Anita, todos provenientes de aportes de habilitación urbana y destinados exclusivamente a uso urbano sin comprometer espacios verdes. Serpar informó que los ingresos obtenidos serán utilizados en la mejora y mantenimiento de clubes y parques metropolitanos, reforzando la infraestructura recreativa de Lima Metropolitana.

La convocatoria está abierta para personas naturales y jurídicas interesadas en participar presencial o virtualmente. Para ello, los postores deben adquirir las bases —con un costo de S/ 50— hasta el 18 de diciembre, disponibles en la web institucional y en puntos físicos ubicados en el Parque de La Muralla y el Circuito Mágico del Agua, en horarios previamente establecidos.

Luego de adquirir las bases, los participantes deberán presentar la documentación requerida y depositar una garantía equivalente al 5 % del precio base del lote elegido. Tanto la entrega de documentos como la carta de presentación pueden realizarse en físico o de manera virtual a través de la mesa de partes del Serpar. Los interesados pueden revisar el detalle completo del proceso en el sitio web oficial de la entidad o comunicarse a los números habilitados para consultas.