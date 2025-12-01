Argentina exige a la Corte Penal Internacional ejecutar órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

El gobierno de Javier Milei solicitó a la Corte Penal Internacional en La Haya ejecutar órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

La Casa Rosada, a través del embajador Diego Emilio Sadofschi, representante ante la CPI, planteó la demanda durante la apertura de la conferencia anual del tribunal, destacando la falta de avances concretos en la investigación sobre crímenes cometidos por el régimen chavista.

El embajador argentino señaló que la situación venezolana se ha deteriorado tras las elecciones de julio de 2024 y que las acciones del gobierno de Maduro y Cabello requieren atención inmediata.

RECLAMO POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Argentina solicitó que la CPI investigue detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros delitos de lesa humanidad cometidos por la narcodictadura venezolana, incluyendo la emisión de órdenes de arresto contra sus principales responsables.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”, señaló ante el pleno.

El planteo argentino coincide con la creciente tensión internacional, marcada por la presencia de buques de guerra estadounidenses frente a Venezuela y las acusaciones de terrorismo y narcotráfico dirigidas contra los líderes del régimen chavista.