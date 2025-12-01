Caos en Mesa Redonda por miles de personas que visitan centro comercial por Navidad

Cada año, Mesa Redonda se convierte en uno de los puntos más visitados durante la temporada navideña, recibiendo a millones de personas que acuden a realizar sus compras. Sin embargo, la gran afluencia de público y la presencia de comerciantes informales generan serios riesgos para los visitantes.

Caminar por las calles de Mesa Redonda en diciembre es un verdadero desafío debido a la masiva concentración de personas. Además, la venta de mercadería en la vía pública muchas veces obstruye el paso peatonal y las salidas de emergencia en los negocios.

Tanto visitantes como comerciantes señalan que esta situación se repite todos los años durante las campañas de fin de año. “Todos los años en diciembre es así, no se puede caminar”, indicó una transeúnte.

El caos peatonal también impacta en el tráfico vehicular. Conductores reportan demoras de hasta dos horas para desplazarse por el centro, situación que atribuyen a la presencia de ambulantes y solicitan a las autoridades intervenir de manera inmediata.

RIESGO ELÉCTRICO EN MESA REDONDA

A esto se suma la gran cantidad de cables expuestos en postes de alumbrado público, generando un riesgo latente que podría provocar accidentes graves. Históricamente, incidentes similares en la zona han dejado decenas de víctimas mortales, alertando sobre la necesidad de un control más riguroso durante la temporada navideña.

Los visitantes piden mayor presencia de las autoridades, sobre todo de fiscalizadores del municipio de Lima en este centro comercial, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de todas las personas.