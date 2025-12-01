Municipalidad de Lima inicia proceso penal contra Rutas de Lima por cese de operaciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una denuncia penal contra Rutas de Lima luego de que la concesionaria anunciara que dejará de operar los peajes de Villa y Punta Negra desde este 2 de diciembre, generando preocupación por la continuidad del servicio vial en la capital.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que el procurador del municipio ingresó la denuncia penal ante el Ministerio Público, asegurando que cuenta con su respaldo absoluto. Según explicó, el procurador actuó en estricto cumplimiento de sus funciones y tomó acciones legales frente a la decisión de la empresa de retirar su operación.

“Es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, manifestó el burgomaestre capitalino.

Como se recuerda, Rutas de Lima informó el 26 de noviembre, mediante un comunicado, que dejaría de operar debido al agotamiento de sus reservas de caja, afectadas por decisiones judiciales que suspendieron el cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur

MUNICIPALIDAD DE LIMA ASUMIRÁ PEAJES Y MANTENIMIENTO VIAL

El alcalde señaló que la Municipalidad de Lima se hará cargo y no cobrará peajes hasta que el conflicto legal sea resuelto y aseguró que se harán cargo del mantenimiento de las vías y los servicios para los usuarios.

"Yo he dado la orden de no hacer uso de las casetas en tanto este proceso siga abierto. Vamos a brindar los servicios porque es lo que corresponde. No vamos a cobrar (peajes) por lo menos hasta tener la claridad del proceso judicial porque este sigue abierto”, indicó Reggiardo.