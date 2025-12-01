Aguinaldo y gratificación de diciembre 2025: montos, fechas y quiénes recibirán el pago

Miles de trabajadores del sector público y privado esperan el depósito de la gratificación y el aguinaldo de diciembre 2025, beneficios económicos que llegarán este mes y que representan un ingreso adicional clave para las familias peruanas en la campaña navideña.

La gratificación de diciembre para los trabajadores del sector privado deberá pagarse como máximo hasta el 15 de diciembre, según la normativa laboral vigente. Geraldine Hernández, periodista de Economía, explicó que, si la empresa no realiza el depósito, es fundamental presentar el reclamo correspondiente ante la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil), ya que se trata de un derecho y no de un incentivo voluntario.

La especialista recordó que, además del monto base, los trabajadores recibirán un porcentaje adicional que depende del tipo de seguro de salud al que estén afiliados. Quienes están en EsSalud obtendrán un 9 % extra sobre la gratificación, mientras que quienes se encuentran en una EPS recibirán un 6,75 %.

Para quienes hayan trabajado menos de seis meses o hayan cesado recientemente, corresponde la denominada "gratitrunca", un pago proporcional por el tiempo laborado.

TRABAJADORES PÚBLICOS TAMBIÉN RECIBIRÁN UN AGUINALDO DE S/ 300

En el caso del sector público, el aguinaldo de diciembre 2025 será de S/ 300 y se entregará junto con la planilla correspondiente. Hernández precisó que el depósito se realizará según el cronograma habitual de cada entidad, que este año se ejecutará entre el 16 y 19 de noviembre.

