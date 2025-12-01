Acribillan a integrante de ‘Los Pulpos’ en plena avenida Brasil en Jesús María

Sergio Bolaños Sarmiento fue atacado por sicarios que le dispararon 15 veces. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas dentro de la organización criminal.

Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, sindicado como integrante de la organización criminal Los Pulpos, fue asesinado de quince disparos la noche del domingo en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. El ataque ocurrió cerca de las 9:00 p.m., cuando la víctima cruzaba la pista y fue sorprendida por dos motocicletas con sicarios que le dispararon a quemarropa.

Tras el atentado, los atacantes huyeron rápidamente, mientras vecinos alertaban a las autoridades. Minutos después llegó el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, para encabezar las diligencias en la zona. La Policía viene recopilando imágenes de cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape de los asesinos y determinar cuántas personas participaron en el crimen.

Bolaños ya había sido blanco de violencia meses atrás, luego de que su vivienda en la avenida Perú, en Trujillo, fuera atacada con una carga explosiva. En el 2024 también fue detenido y cumplió nueve meses de prisión preventiva por presunta tenencia ilegal de armas, aunque recuperó su libertad en marzo de este año. Estas circunstancias ya evidenciaban tensiones internas en su entorno criminal.

AJUSTE DE CUENTAS

De acuerdo con fuentes policiales, la principal hipótesis apunta a una traición dentro de Los Pulpos. Se sospecha que Bolaños habría retenido el dinero obtenido de un secuestro y no lo entregó al cabecilla Johnson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”. Este presunto engaño habría motivado la orden de ejecución. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso y dar con los responsables.