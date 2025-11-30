“Gracias por tu garra”: Universitario anuncia salida de Gabriel Costa

El atacante dejó el club tras conquistar dos títulos nacionales. No ingresó en los planes de Jorge Fossati para la temporada 2026 y queda como jugador libre.

Universitario de Deportes anunció este viernes la salida de Gabriel Costa, quien no continuará en el plantel crema para la temporada 2026. El futbolista de 35 años, que llegó procedente de Alianza Lima en 2024, formó parte del plantel tricampeón nacional y aportó experiencia y entrega durante su paso por Ate. La decisión se enmarca en la reestructuración que viene realizando el comando técnico para afrontar los objetivos del próximo año.

A través de un comunicado en redes sociales, el club agradeció al atacante por su participación en los títulos obtenidos en 2024 y 2025. “Gracias por tu garra, Gabi”, fue el mensaje inicial de la institución, que destacó además su profesionalismo y compromiso durante las últimas dos campañas. Costa disputó 35 partidos con los merengues, registrando un gol y cuatro asistencias, y queda en condición de jugador libre para definir su futuro deportivo.

Su salida se suma a la de otros futbolistas que no continuarán bajo la dirección de Jorge Fossati, quien busca renovar varias posiciones de cara a la Copa Libertadores y al intento de conquistar el tetracampeonato nacional. Uno de ellos es el delantero argentino Diego Churín, que no logró consolidarse como titular ni superar en la competencia interna a Alex Valera.

TAMPOCO SIGUEN

Asimismo, el arquero uruguayo Sebastián Britos tampoco seguirá en Universitario. La administración deportiva ha decidido apostar por el regreso del guardameta formado en casa, Diego Romero, quien retorna tras su paso por Banfield de Argentina. Con estas salidas, el conjunto crema sigue ajustando su plantel en busca de mantenerse competitivo en el frente local e internacional.