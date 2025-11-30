Advierten riesgo de dengue en playas y piden reforzar prevención ante llegada del verano

El Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó una feria informativa sobre prevención del dengue en la playa Agua Dulce del distrito de Chorrillos, dirigida a bañistas y comerciantes ante la próxima temporada de verano.

La campaña busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de tapar, escobillar y vaciar los recipientes con agua al menos una vez por semana para evitar que el mosquito Aedes aegypti deposite sus huevos.

La doctora Yudy Condor Rojas, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud, explicó que el dengue "constituye un importante problema de salud pública en el Perú debido a su elevada morbilidad y mortalidad". La especialista señaló que en las playas los comerciantes suelen almacenar agua de manera inadecuada en sus quioscos.

Situación epidemiológica nacional

La expansión del vector hacia nuevas áreas geográficas, incluyendo distritos costeros, responde a su alta capacidad de adaptación y a factores como el cambio climático y el desplazamiento humano. Su detección en zonas playeras se explica por temperaturas cálidas y la acumulación de agua limpia en recipientes que facilitan su reproducción.

Casos de dengue en el país

En el ámbito de EsSalud se han notificado 9,615 casos de dengue en lo que va del año, con una tasa de incidencia de 76.6 por cada 100,000 asegurados. Las redes asistenciales con mayor número de casos son Jaén (2,150), Tarapoto (1,787), Loreto (1,702), Moyobamba (887) y Piura (600).