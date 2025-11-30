Ecuador: capturan sujeto que trasladaba "grandes cantidades de material explosivo" procedente de Perú

Según informó el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, la tarde de ayer intervinieron a un hombre que transportaba en un camión "grandes cantidades de material explosivo" que provenía de Perú y que tenía como destino Colombia.

El hombre fue detenido en el municipio de Ibarra, provincia de Imbabura, el funcionario explicó que la modalidad de adquisición de los explosivos está dentro de "un esquema de tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos no autorizados".

ALTA PELIGROSIDAD

"Finalmente (van) a territorio colombiano, donde serían empleados por grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas", precisó el ministro Reimberg Oviedo en su cuenta de la red social X.

Al hombre, cuya identidad no fue revelada, se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como "explosivo de alta peligrosidad", indicó el funcionario, que agregó que el detenido fue llevado ante la justicia para las indagaciones respectivas.