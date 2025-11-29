Cae presunto extorsionador en el Cercado de Lima: tenía artefacto explosivo y mensajes amenazantes

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un presunto extorsionador que tenía en su poder un artefacto explosivo, en el cruce de los jirones Huancavelica y Acomayo, en el Cercado de Lima.

El sujeto intervenido fue identificado como Yorwin Alexander Rivero Bolívar, un ciudadano venezolano de 22 años. Los efectivos le incautaron el explosivo, municiones, drogas, mensajes extorsivos, un teléfono celular y una motocicleta lineal.

El detenido estaría involucrado en dos atentados contra la vivienda de una mujer de 56 años también en el Cercado de Lima. La presunta víctima proporcionó videos que son analizados por la Policía, mientras que información de inteligencia señalaba que uno de los implicados usaba una motocicleta con la misma placa encontrada en poder del intervenido.

Vinculación con 'Tren de Aragua'

Según las investigaciones, el sujeto pertenecería a la organización criminal 'Los M', vinculada al denominado 'Tren de Aragua', y estaría relacionado con extorsiones a empresarios de la zona conocida como Las Malvinas.

Gocho lideraría organización criminal

Durante la intervención, el detenido manifestó que trabaja para una organización criminal integrada por ciudadanos extranjeros, cuyo líder sería un sujeto identificado como 'Gocho'. Cabe resaltar, que la Comisaría PNP Conde de la Vega puso al detenido a disposición de la División especializada para continuar con las diligencias respectivas de ley.