Bus turístico donde murió hincha de Palmeiras no tenía permiso y chofer estaba inhabilitado, informa ATU

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el bus turístico donde falleció un hincha brasileño del Palmeiras no contaba con autorización para circular y su conductor estaba inhabilitado para ese tipo de servicio.

El vehículo con la placa F4T-780 y perteneciente a Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., será multado con S/ 21 400 por la infracción TU1, a pesar de que la empresa en general sí tiene permiso para operar.

Sobre el conductor, la ATU indicó que aunque contaba con brevete, no estaba habilitado para manejar ese tipo de servicio, por lo que se aplicará la infracción TU5-b con una multa de S/ 2,675. Además, la unidad quedará inhabilitada de manera definitiva y, al tener más de 15 años de antigüedad, está apta para ser chatarreada una vez que concluyan las pericias policiales.

Accidente fatal y pronunciamiento del Palmeiras

El hecho ocurrió la tarde del viernes 28 de noviembre en el puente Bajada de los Baños, en Barranco, cuando Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, cayó desde la parte alta de un Mirabus mientras se movilizaba con otros aficionados por la Costa Verde.

El hincha brasileño se golpeó contra la estructura del puente y cayó del vehículo, siendo trasladado de emergencia a la clínica Maison de Santé, donde falleció por un trauma craneoencefálico severo, según confirmó el director de la institución médica. El club Palmeiras se pronunció en sus redes sociales lamentando el fallecimiento del aficionado y expresando solidaridad con sus familiares y amigos.