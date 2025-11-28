Cáncer oral en alerta: más de 380 mil casos al año en el mundo, advierte Colegio Odontológico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las enfermedades bucodentales afectan actualmente a casi la mitad de la población mundial (45%), cifra equivalente a 3,500 millones de personas, según su informe global sobre salud bucal.

Entre las afecciones más frecuentes se encuentran la caries dental, la enfermedad periodontal grave, la pérdida de dientes y el cáncer oral, del cual se registran aproximadamente 380,000 nuevos casos al año en el mundo.

El Dr. Jaime Otero Injoque, vicedecano del Colegio Odontológico de Lima, expresó su preocupación por el incremento de lesiones que no son detectadas a tiempo.

“Una llaga, herida o mancha en la boca que no cicatriza en dos semanas puede convertirse en un signo temprano de cáncer oral. Estamos viendo casos más avanzados debido a la falta de controles preventivos. La detección temprana no solo salva dientes, salva vidas”.