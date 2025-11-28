Hinchas de Flamengo improvisan parrilla y beben licor en pleno corazón de Miraflores

Miles de hinchas brasileños han llegado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, que se disputará mañana en el Estadio Monumental de Ate. La mayoría de los seguidores se concentra en las calles de Miraflores, donde vecinos denuncian que las calles han quedado llenas de basura y que se han generado enfrentamientos entre aficionados de ambos clubes.

En redes sociales, el usuario @Alexiscotrinac compartió un video donde se aprecia a hinchas de Flamengo consumiendo licor en el concurrido pasaje San Ramón, mejor conocido como calle las pizzas, en pleno corazón de Miraflores, dejando latas de cerveza pese a las advertencias.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que los aficionados del "Mengão" improvisaron una parrilla para asar carne en plena vía pública, a la vista de transeúntes y turistas y sin restricción de las autoridades.

Todo esto, a pesar de que, cerca de este lugar se encuentra un cartel gigante en portugués que advierte a los turistas que está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con multas que superan los 3 mil soles.

Esta situación ha generado gran repercusión en redes sociales, ya que los usuarios aseguran que las autoridades no han tomado las medidas preventivas correspondientes para preservar el ornato del distrito.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN PÚBLICO EN MIRAFLORES ANTES DE LA FINAL

El usuario de TikTok señaló que en ningún momento observó presencia policial ni de serenazgo, a pesar de que las cámaras de seguridad del distrito registran todo. "Llamé a la policía, me dijeron que era competencia de la municipalidad. Llamé a la municipalidad, enviaron un patrullero que poco o nada pudo hacer. Me pregunto, ¿un peruano puede hacer esto aquí o en Brasil?", indicó.