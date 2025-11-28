Gamarra en alerta: Osinergmin detecta riesgo de incendios por maraña de cables

La zona comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, enfrenta una seria amenaza debido al mal estado y la acumulación desordenada de cables eléctricos y de telecomunicaciones. Según Osinergmin, esta situación incrementa el riesgo de cortocircuitos e incendios en uno de los centros de comercio más concurridos del país.

El área presenta una densa maraña de cables colgantes, muchos de ellos abandonados, que se mezclan con conductores de alta tensión esenciales para el suministro eléctrico de la zona. Giovanni Toribio, especialista en electricidad de Osinergmin, advirtió en Canal N, que la cercanía entre los cables de energía y los de telecomunicaciones constituye un riesgo eléctrico latente, ya que cualquier contacto involuntario podría generar descargas peligrosas.

El ente regulador señaló que el principal peligro proviene de los cables de telecomunicaciones sin uso y colgantes, que pueden entrar en contacto directo con líneas de alta tensión. Esta situación no solo pone en riesgo a comerciantes y visitantes, sino que también afecta la infraestructura urbana.

UN PELIGRO LATENTE

La saturación de cables aéreos y la falta de mantenimiento adecuado han convertido a Gamarra en una zona especialmente vulnerable, más aún durante la temporada navideña, cuando miles de personas transitan diariamente por sus calles. Es importante precisar que, desde marzo de 2024, rige en el país un reglamento que dispone el retiro obligatorio de cables aéreos en desuso.