Hace 42 minutos

Los Olivos: al menos 10 heridos deja cuádruple choque registrado en la Panamericana Norte

Entre los vehículos involucrados hay una cúster que cubre la ruta Ancón-Lima. Esta unidad se llevó la peor parte en el múltiple choque.

Foto RPP



Según primeras informaciones, al menos 10 heridos, entre ellos dos menores de edad, dejó un cuádruple choque, registrado a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana Norte, distrito de Los Olivos.

Hasta cuatro unidades de los bomberos atendieron la emergencia, reportada minutos antes de las 8:00 a.m. de este viernes, en la página web de la institución.  El accidente provocó gran congestión vehicular.

FUERON ESTABILIZADOS

Entre los vehículos involucrados hay una cúster que cubre la ruta Ancón-Lima. Esta unidad se llevó la peor parte en el múltiple choque, quedando con la parte delantera completamente destrozada.

Los heridos, entre ellas dos adolescentes de 13 y 14 años, fueron trasladados de emergencia a una clínica local, donde fueron estabilizados. Trascendió que uno de los vehículos involucrados se dio a la fuga.


