Los Olivos: al menos 10 heridos deja cuádruple choque registrado en la Panamericana Norte

Según primeras informaciones, al menos 10 heridos, entre ellos dos menores de edad, dejó un cuádruple choque, registrado a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana Norte, distrito de Los Olivos.

Hasta cuatro unidades de los bomberos atendieron la emergencia, reportada minutos antes de las 8:00 a.m. de este viernes, en la página web de la institución. El accidente provocó gran congestión vehicular.

FUERON ESTABILIZADOS

Entre los vehículos involucrados hay una cúster que cubre la ruta Ancón-Lima. Esta unidad se llevó la peor parte en el múltiple choque, quedando con la parte delantera completamente destrozada.

Los heridos, entre ellas dos adolescentes de 13 y 14 años, fueron trasladados de emergencia a una clínica local, donde fueron estabilizados. Trascendió que uno de los vehículos involucrados se dio a la fuga.