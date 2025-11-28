Los Olivos: organización criminal ‘El Vaticano’ dejó carta extorsiva en el frontis de una pollería

La banda criminal autodenomina ‘El Vaticano’ dejó hoy una carta extorsiva en el frontis de una conocida pollería, ubicada en el cruce de las avenidas Canta Callao y Central, en el distrito de Los Olivos.

Fueron los vecinos quienes se percataron de la nota e informaron a los dueños y ellos -a su vez- llamaron a la policía, que acudió al lugar y comenzó con las pesquisas respectivas, informa RPP.

CUENTA BANCARIA

Los criminales exigen una fuerte suma de dinero. En la carta figura un número de teléfono y una cuenta bancaria para hacer el depósito. Sería la primera vez que los dueños son extorsionados.

Trascendió que en las inmediaciones del local, no hay cámaras de seguridad ni de los vecinos ni del municipio que pudieran haber captado a los delincuentes que dejaron la carta extorsiva.