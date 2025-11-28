José Jerí convoca Consejo de Ministros para activar emergencia: “Nuestras fronteras se respetan”

El presidente interino del Perú, José Jerí, anunció este viernes la convocatoria a un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de oficializar el estado de emergencia en las zonas limítrofes con Chile. El mandatario señaló que la medida sigue la línea de lo adelantado por el Poder Ejecutivo y responde a la necesidad de reforzar la vigilancia en los puntos fronterizos.

Redoblan vigilancia en zonas limítrofes

Jerí afirmó que el país “hará respetar sus fronteras” y destacó que las Fuerzas Armadas tendrán un rol clave en el incremento de las operaciones de seguridad. El Gobierno busca intensificar la presencia militar para garantizar el control territorial mientras se desarrolla el flujo migratorio en la frontera sur.

Según el mensaje difundido por el jefe de Estado, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú incrementarán las verificaciones de identidad. El objetivo es reforzar la supervisión de ingresos irregulares y asegurar condiciones de orden para quienes transitan por la zona.

El Ejecutivo remarcó que estas acciones buscan transmitir tranquilidad a la ciudadanía frente a la actual presión migratoria. Con el estado de emergencia próximo a ser aprobado, el Gobierno prevé coordinar respuestas inmediatas y fortalecer las medidas de seguridad en los accesos fronterizos.