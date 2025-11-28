Alcalde Allison cuestiona medidas del Ejecutivo contra la criminalidad: Son aisladas y populistas

En entrevista con Exitosa, el alcalde Francis Allison indicó que las medidas tomadas por el presidente José Jerí en la lucha contra el crimen no han tenido buenos resultados, pues no habrían estado bien planificadas, lo que evidencia deficiencias en su estrategia.

"Creo que es importante que la máxima autoridad (…) esté al frente y lidere la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, las medidas que se están tomando son aisladas, no obedecen a una estrategia y son muchas de ellas más de lo mismo", apuntó.

DOS PERSONAS EN UNA MOTO

El burgomaestre de Magdalena considera también que el estado de emergencia en Lima y Callao está fracasando, entre otros, por imitar lo hecho en otros países. Por ejemplo, prohibir que dos personas vayan en una moto, no tuvo resultados positivos en Ecuador.

"¿Por qué repetir los errores cometidos en otros países? ¿Por qué tener tanta medida aislada y populista contra la criminalidad? Que el presidente vaya a una requisa, un penal se voltea, sale y a los 10 minutos... pero todo sigue igual", sostuvo.