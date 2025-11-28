Cae parte de la banda “Los Patas Sucias” en Ate: escondían droga dentro de sus zapatillas

La Policía Nacional desarticuló parte de la organización criminal “Los Patas Sucias” durante un operativo realizado en el distrito de Ate, donde fueron capturados dos presuntos microcomercializadores que utilizaban un insólito método para ocultar droga: esconderla dentro de sus zapatillas.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Sánchez Quispe, alias 'Pezuña', y Misael Tordocillo Fernández, conocido como 'Chancleta'. Ambos intentaron evadir a los agentes del Grupo Terna al ocultar una considerable cantidad de estupefacientes en su calzado. Sin embargo, el registro minucioso de los policías permitió el hallazgo de 1.420 envoltorios de pasta básica de cocaína listos para su distribución.

Operativo sorpresa tras semanas de vigilancia

La intervención se realizó en una modesta vivienda de Ate, previamente identificada tras semanas de seguimiento. Según la PNP, Pezuña era el presunto cabecilla, mientras que Chancleta, su cuñado, cumplía el rol de distribuidor de los envoltorios destinados a la venta al menudeo.

Ambos detenidos presentan antecedentes penales. Uno de los hechos que más llamó la atención fue que Sánchez Quispe había salido del penal de Lurigancho hace pocas semanas, tras cumplir una condena de dos años por tenencia ilegal de armas. En su interrogatorio, Pezuña inicialmente aseguró que la droga era para consumo personal, pero terminó admitiendo su participación en la comercialización.