Intervienen a agente pastoral que intentó ingresar chips y una micro SD al penal de Lurigancho

El INPE precisó que este tipo de componentes electrónicos está catalogado como material de alto riesgo para la seguridad penitenciaria.

Personal de seguridad del penal de Lurigancho intervino a un agente pastoral que pretendía ingresar componentes electrónicos prohibidos cuando buscaba reunirse con internos del pabellón 18, quienes integran una congregación religiosa.

Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mediante un comunicado, el intervenido fue identificado como David Aguilar Mendoza. Durante una revisión corporal de rutina, parte de los protocolos de seguridad para el ingreso al penal, se le encontró en su billetera dos chips y una tarjeta de memoria micro SD.

El INPE precisó que este tipo de componentes electrónicos está catalogado como material de alto riesgo para la seguridad penitenciaria, debido a su potencial uso para comunicaciones ilícitas dentro de los establecimientos.

INICIAN INVESTIGACIONES

Tras el hallazgo, el personal del penal notificó de inmediato la intervención al Ministerio Público y a la Policía Nacional a fin de que se inicien las diligencias e investigaciones correspondientes. La institución recordó que el ingreso de equipos de comunicación o sus accesorios “está estrictamente prohibido” y que su posesión o intento de ingreso “puede conllevar sanciones administrativas y penales”, incluyendo una pena privativa de la libertad.