PNP captura a presunto recaudador de extorsiones a colectiveros en la avenida Javier Prado

Según la policía, el detenido se hacía pasar por vendedor de golosinas para acercarse a los transportistas informales y cobrarles cuotas diarias de entre 5 y 10 soles.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Policial Lima Sur-1, capturó a Adrián Vitanzo (39), acusado de ser el presunto recaudador de dinero de extorsiones a conductores de colectivos que operan en la ruta La Molina – San Miguel, por la avenida Javier Prado.

Según las autoridades, Vitanzo se hacía pasar por vendedor de golosinas para acercarse a los transportistas informales y cobrarles cuotas diarias de entre 5 y 10 soles, entregando tickets a los conductores como registro de los pagos. Estas acciones se realizaban desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

INCAUTAN DINERO, CELULAR Y TICKETS

Durante la intervención, la PNP incautó dinero en efectivo, un celular y los tickets utilizados para controlar los cobros ilegales. Según el coronel Daniel Jares Reyme, jefe de la DIVPOL Sur-1, el detenido registra antecedentes por robo, hurto y tocamientos indebidos.

Las primeras investigaciones señalan que Vitanzo sería parte de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas informales en diversos puntos de Lima. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las diligencias correspondientes.