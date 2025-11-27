Adoptatón 2025: el festival de adopciones más grande del país llega al Parque de la Exposición

¡Únete a esta gran causa! Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, de 10 a. m. a 6 p. m., el Parque de la Exposición será la sede del Adoptatón 2025, el mayor encuentro de adopciones del país. Más de 100 perros y gatos rescatados podrán encontrar una familia definitiva en un evento gratuito que también ofrecerá diversas actividades para sus asistentes.

Organizado por la Fundación Rayito, el evento cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Lima y de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), administradora del Parque de la Exposición.

Los perros y gatos que se podrán adoptar, de distintas edades y tamaños, cuentan con todas sus vacunas, se encuentran saludables y están listos para integrarse a una familia responsable. Además, cada hogar adoptante recibirá un pack de bienvenida gracias al apoyo de las empresas que se suman a esta iniciativa.

Este festival ofrecerá una amplia campaña veterinaria gratuita, que incluye más de 1000 vacunas para perros y gatos, desparasitación, antipulgas, corte de uñas y limpieza de oídos (stock limitado). Además, el público podrá participar en charlas sobre tenencia responsable, asesorías y una tómbola solidaria desde S/5.00 con premios especiales.

“Como administradores del Parque de la Exposición, buscamos que este espacio albergue actividades que aporten a la comunidad. La Adoptatón es una de ellas, porque promueve la adopción responsable y el bienestar de los animales rescatados”, destacó Josue De La Torre Bramon, gerente general de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima).

Este esfuerzo conjunto entre instituciones fortalece la importancia de la adopción responsable, invitando a más familias a abrir sus hogares y brindar una nueva oportunidad a perros y gatos que esperan un hogar para toda la vida.