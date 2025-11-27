Locales

Hace una hora

Detienen a tres extranjeros en SJL: integrarían grupo criminal dedicado al robo y la extorsión

Los venezolanos tendrían relación con el violento asalto contra los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho, a quienes les arrebataron celulares de alta gama.

Foto Ministerio del Interior / Referencial



En un amplio operativo la Policía Nacional  intervino a tres venezolanos, presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión y al robo agravado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los extranjeros tendrían relación con el violento asalto contra los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho, a quienes les arrebataron celulares, billeteras, relojes y otros objetos de valor.

CAJAS DE PIROTÉCNICOS

Trascendió de uno de los celulares fue ubicado mediante el GPS, la policía llegó hasta un inmueble del sector 2 de la zona de Huáscar, indicó el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Lima Este 1.

Según relató el alto mando a RPP, en la vivienda intervenida, los agentes policiales encontraron nueve celulares reportados como robados los últimos días, varias notas extorsivas y veinticinco cajas de pirotécnicos.


