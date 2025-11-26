Jorge Luna y su indignación tras ser mencionado en el Congreso: "Me han comparado con esas porquerías"

El comediante peruano, Jorge Luna, se pronunció tras ser mencionado en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se debatió el informe que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, en dicha sesión, el abogado del exmandatario, Carlos Torres Caro, comparó las actividades cómicas de Jorge Luna y su compañero Ricardo Mendoza, con todo lo que se dice y hace en el Congreso: "Hablando las mismas huev*** que ustedes", en referencia al nombre del programa de los humoristas.

Este hecho desató la indignación de los parlamentarios presentes y el vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien estaba a cargo de dirigir la sesión, ordenó la expulsión del abogado, dando por concluida su participación en el debate.

¿QUÉ DIJO JORGE LUNA?

Mediante un video publicado en sus redes, Luna abordó el tema y expresó su indignación al comparar sus actividades con la labor del actual Congreso: "No sé si sentirme ofendido o halagado. Me han comparado con esas basuras, con esas porquerías", sostuvo.