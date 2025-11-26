Conoce desde cuando se harán obligatorias las placas con chip para motos

Con el objetivo de reforzar la identificación de motocicletas y sus dueños, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementará un nuevo modelo de placas de rodaje que incluyen mayores dimensiones, caracteres más visibles y un chip de lectura electrónica. La medida, según la entidad, busca mejorar los controles en un contexto de incremento de delitos cometidos a bordo de motos en distintas zonas del país.

Nuevas características y tecnología RFID

Las nuevas placas estarán compuestas por dos partes: una posterior de fondo blanco, con siete caracteres alfanuméricos y medidas de hasta 17 x 20 centímetros; y una delantera holográfica transparente que incorporará un chip con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). Este dispositivo almacenará datos como el número de matrícula y el número de serie del motor, información que podrá ser consultada mediante lectores especializados para verificar si el vehículo tiene requisitoria o está involucrado en actividades ilícitas.

De acuerdo con Yushara Sacsa Tello, especialista de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, desde el 17 de diciembre será obligatorio que toda motocicleta o mototaxi nuevo que se adquiera en el país ya cuente con este sistema. En el caso de los vehículos que circulan con placas actuales, la exigencia se activará cuando el MTC publique el cronograma oficial de reemplazo en las próximas semanas.

La funcionaria precisó que el costo del proceso recaerá en cada propietario. El trámite ante Sunarp demandará alrededor de 27 soles, a lo que se sumará el pago correspondiente por la emisión de las dos placas. La disposición comprende a todos los vehículos de la categoría L, como motocicletas, mototaxis y cuatriciclos, cuyo nuevo formato será de tres letras y cuatro números (ACB-0000), con el fin de facilitar la fiscalización y la identificación vehicular.