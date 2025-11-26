Midis: adultos mayores de Pensión 65 aprenden a hacer videollamadas e iniciar chats para estar conectados con sus familias

A siete semanas de celebrar Navidad y Año Nuevo, más de 50 usuarios del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se sumaron al proyecto “Digitalizando Mayores Perú”, para conocer las bondades del uso de los celulares, con el objetivo de que sepan realizar llamadas, videollamadas o iniciar un chat vía WhatsApp, para mantenerse conectados con sus familias y fortalecer su autonomía, así como su independencia con los equipos tecnológicos.

De esta manera, el Midis, por gestión de la ministra Lesly Shica, busca empoderar a los adultos mayores, que son parte del programa social, en el uso de la tecnología y que descubran nuevas herramientas para mejorar su estado anímico.

El proyecto se está realizando en Cabarayllo, Lince y Huacho, con 10 sesiones en cada grupo, donde vienen explorando las características de un smartphone, realizar llamadas, agregar nuevos contactos, conectarse a redes Wi-Fi, hacer videollamadas grupales, enviar emojis, audios, fotos, y más.

“Esta iniciativa surge de la alianza con la Asociación Nietos Itinerantes, la Fundación Conecta Mayor y Pensión 65 del Midis. Los aliados, primero capacitaron a nuestro personal de la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y Callao, y de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones (UPDI). En una segunda etapa, nuestro equipo comenzó a transferir esos conocimientos a los adultos mayores”, explicó Rosa Pretell, jefa de UPDI de Pensión 65.

En ese sentido, agregó que los usuarios aprenderán a tomarse fotos y enviarlas a sus hijos, así como a sus nietos, fortaleciendo sus lazos familiares en vísperas de las fiestas de fin de año.

“Su felicidad se siente porque generan mayor autonomía e independencia con esta inclusión digital”, destacó Pretell. Cabe precisar que los participantes se graduarán en diciembre.