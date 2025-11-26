Final de la Copa Libertadores: PNP desplegará más de 1 600 agentes para resguardar seguridad

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará 1,643 efectivos para resguardar la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.

En diálogo con RPP Noticias, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, anunció que el operativo iniciará desde las 18:00 horas del viernes 28 con la instalación de servicios policiales.

"El día 29 vamos a realizar el cierre de vías, vamos a aislar el recinto deportivo, para empezar a realizar las actividades de especialidad, como es la Policía Canina, para la detección de artefactos explosivos", detalló el alto mando. El cierre total del tránsito en las inmediaciones del estadio comenzará a las 00:00 horas del sábado.

Recomendaciones para asistentes

Las puertas del Estadio Monumental se abrirán al mediodía del sábado para permitir el ingreso gradual de los hinchas, considerando que el partido está programado para las 4:00 p.m. El general Monroy recomendó a la población "llegar con anticipación, que tengan el ticket y su DNI a la mano", y recordó que "está prohibido el ingreso de personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas".

Supervisión de situación migratoria

Las autoridades coordinan con la Superintendencia Nacional de Migraciones para supervisar la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros que ingresen al país con motivo del partido. El operativo busca garantizar la seguridad durante el encuentro que reunirá a seguidores de los equipos brasileños, luego de que el martes se registrara una gresca entre presuntos hinchas de ambos equipos en Miraflores.