Comas estrena sede para licencias de motocicletas y mototaxis: vecinos del norte ya no tendrán que viajar al sur

Buenas noticias para los conductores del cono norte. La Municipalidad de Lima inauguró una sede descentralizada en Comas para la emisión de licencias de motocicletas y mototaxis, una alternativa esperada por miles de vecinos que antes debían desplazarse hasta el cono sur para realizar este trámite.

El nuevo local, ubicado en jr. Flor de Arayanes 361, atenderá de lunes a sábado, de 8 a. m. a 6 p. m., con el objetivo de facilitar el acceso a un servicio que suele presentar alta demanda en la capital. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la comuna por acercar los trámites a más distritos y optimizar la atención al ciudadano.

Para iniciar el proceso, el postulante debe contar con un certificado médico vigente, requisito indispensable para acceder a los exámenes de reglas de tránsito y de manejo. Una vez aprobadas ambas evaluaciones, el usuario recibirá una constancia que le permitirá ingresar al sistema de operaciones virtuales de la MML. Desde allí podrá seguir un instructivo detallado para completar su solicitud y obtener su licencia.

Uno de los principales beneficios de esta sede es la agilidad del procedimiento, gracias a un sistema completamente digital que reduce tiempos y elimina la necesidad de trasladarse largas distancias. Esto representa una mejora significativa para quienes viven en distritos como Comas, Carabayllo, Independencia, Los Olivos o SMP.