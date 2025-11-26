Joven extranjero asesinado en VES: detienen a dos ciudadanos venezolanos implicados en crimen

Dos ciudadanos venezolanos presuntamente implicados en el asesinato de uno de sus compatriotas en una balacera ocurrida en el distrito de Villa El Salvador, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Robinson Guillén Vargas (34) y Víctor Manuel Reyes Balbuena (28), sospechosos del homicidio de Eduardo Javier Espinoza Castillo (20), también de nacionalidad venezolana, según informó RPP Noticias.

Uno de los sospechosos intentó escapar en un auto color rojo, mientras que el otro se encuentra hospitalizado en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador tras quedar herido en el enfrentamiento que permitió su captura, detalló el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur.

Habrían reconocido crimen y antecedentes

El coronel PNP indicó que ambos intervenidos habrían reconocido su participación en los hechos. De acuerdo al jefe policial, Espinoza Castillo sería un delincuente dedicado a actos extorsivos y las primeras pesquisas apuntan a que el homicidio está vinculado a un conflicto entre bandas criminales.

Encuentran arma e hipótesis

Dentro del auto donde uno de los sujetos intentó escapar, los efectivos encontraron un arma de fuego que sería de la víctima. No se descarta que el ciudadano venezolano fuera asesinado con su propia arma.