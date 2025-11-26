Rutas de Lima cesa operaciones el 2 de diciembre por falta de ingresos tras suspensión de cobro de peajes

Rutas de Lima anunció el cese definitivo de sus operaciones a partir del 2 de diciembre de 2025, luego de haber agotado su caja operativa debido a la imposibilidad de recaudar ingresos desde el 5 de noviembre.

La empresa concesionaria señaló que la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra ha generado una pérdida casi total de sus ingresos y acelerado el consumo de sus reservas financieras.

La compañía explicó que la operación de la concesión requiere un equipo de más de 600 personas y un presupuesto mensual de aproximadamente 25 millones de soles para cubrir labores esenciales. Entre los servicios afectados se incluyen la recolección de más de 2 mil toneladas mensuales de basura, mantenimiento de pavimento y áreas verdes, atención de emergencias viales, y operación de semáforos y barreras de seguridad.

Aseguran falta de comunicación con MML

Rutas de Lima denunció que ha convocado en reiteradas oportunidades a la Municipalidad Metropolitana de Lima para coordinar un traspaso ordenado, sin recibir respuesta técnica hasta la fecha. Advirtió que la falta de estas coordinaciones podría generar riesgos y molestias significativas para los usuarios de la vía expresa.

Hacen llamado a autoridades

Ante la ausencia de respuesta municipal, la empresa hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Presidencia del Consejo de Ministros para que actúen dentro de sus competencias y aseguren una transferencia segura. La empresa y sus accionistas se reservaron el derecho de iniciar acciones legales frente a lo que consideran actos del Estado peruano que han afectado sus derechos contractuales.