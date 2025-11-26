Tomás Gálvez sobre restitución de Delia Espinoza: "Si viene con autorización de la JNJ, le damos la bienvenida"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, negó que el Ministerio Público esté bloqueando el retorno de Delia Espinoza al cargo que actualmente ocupa. Durante su salida del Congreso, precisó que corresponde a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acatar la decisión judicial que otorgó una medida cautelar a favor de Espinoza.

"Esperemos cuál será la respuesta de la JNJ, yo no puedo hablar por ella", manifestó Gálvez ante la prensa. Cuando se le consultó si acataría el regreso de la suspendida fiscal "de grado o fuerza", respondió que "si viene con la autorización correspondiente de la JNJ, del juzgado o de la autoridad competente, le damos la bienvenida, como siempre lo he dicho".

Gálvez insistió en que el Ministerio Público acatará las decisiones que tomen las autoridades competentes sobre este caso. "Eso lo va a decidir la autoridad y ya se verá. Si se la reincorpora, yo le daré la bienvenida y, si no, continuaremos trabajando", explicó.

Nuevo plazo para restitución

Este martes, Delia Espinoza detalló que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, otorgó dos días más de plazo a la JNJ para acatar la resolución que ordena su restitución como fiscal de la Nación.

