MIDAGRI exhibe al mundo su mayor tesoro genético en la Exposición Internacional “Semillas del Perú”

En el marco de la Undécima Reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) presentó el 'Pabellón de Semillas Vivas' en el Centro de Convenciones de Lima, distrito de San Borja. En este espacio se exhibieron semillas nativas de la costa, sierra y selva, permitiendo a los visitantes apreciar la enorme diversidad genética del Perú.

La muestra, que se desarrolla del 24 al 29 de noviembre, promueve el intercambio de saberes entre comunidades, agricultores e investigadores, y resalta la importancia de la conservación in situ realizada por las comunidades campesinas.

El pabellón incluyó productos de la agrobiodiversidad elaborados por productores y emprendedores, quienes presentaron alimentos innovadores basados en semillas nativas, como harinas, bebidas, snacks y chips. Esta propuesta evidencia el potencial económico de la biodiversidad peruana y demuestra cómo las cadenas de valor pueden fortalecer economías locales mientras se protege la diversidad genética.

Asimismo, la zona de degustación “Gastronomía con raíces” ofreció platos preparados en vivo con insumos nativos. Jóvenes chefs presentaron propuestas creativas y sostenibles que revalorizan ingredientes tradicionales y muestran nuevas formas de incorporarlos en la dieta diaria, fortaleciendo la identidad cultural y la conservación.

También se realizaron diálogos cortos sobre conservación de semillas, saberes ancestrales, políticas públicas y cambio climático, propiciando un intercambio dinámico y accesible entre agricultores, especialistas e instituciones. Estas actividades permiten comprender de manera integral los desafíos y oportunidades que ofrece la agrobiodiversidad.

La exhibición destacó la articulación entre la ciencia moderna y los conocimientos ancestrales, poniendo en valor el trabajo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en conservación e innovación, y reforzando la cooperación con la FAO y el TIRFAA.

Cabe mencionar que más de 700 delegados de 155 países se reúnen en Lima para definir la agenda global en materia de biodiversidad agrícola. En este contexto, la muestra se convierte en una vitrina privilegiada de la riqueza biológica y cultural del Perú, al presentar cultivos procedentes de las 11 zonas de agrobiodiversidad oficialmente reconocidas, ubicadas en regiones como Puno, Cusco, Junín, Apurímac, Huancavelica, Arequipa y San Martín.