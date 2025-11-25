Vladimir Cerrón expone certificado que indica que no tiene antecedentes penales ni judiciales

Vladimir Cerrón, una de las personas más buscadas del país y por quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 500 mil soles a quien brinde información que permita su captura, asegura tener la absoluta convicción de que participará en las Elecciones Generales 2026 dentro de la plancha presidencial que encabeza junto a su madre, Bertha Rojas.

Como parte de su estrategia para intentar limpiar su imagen pública, el líder de Perú Libre difundió una fotografía de su certificado de antecedentes penales y judiciales, documentos en el que aparece sin registros. Esto ha reactivado el debate sobre si puede postular a la Presidencia de la República pese a encontrarse prófugo y con investigaciones abiertas.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE SU EVENTUAL CANDIDATURA?

Es importante precisar que actualmente Vladimir Cerrón cuenta con una orden de prisión preventiva vigente desde 2023. Pese a ello, especialistas sostienen que no tendría impedimentos legales para postular a las próximas elecciones, debido a que no pesa sobre él ninguna sentencia judicial firme.

Vladimir Cerrón permanece prófugo desde el 6 de octubre de 2023. Han pasado más de 700 días sin conocerse su paradero. Aunque se presume que habría salido del país, su madre ha insistido en que permanece en territorio peruano.